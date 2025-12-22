ARC Raiders | anticipazioni sui nuovi contenuti della Trials Season

Nelle ultime ore sono trapelate nuove informazioni sui contenuti in arrivo per ARC Raiders, offrendo un quadro piuttosto chiaro di ciò che attenderà i giocatori con la prossima Trials Season. Le anticipazioni parlano di eventi ambientali inediti, missioni stagionali completamente nuove e ricompense cosmetiche pensate per rinnovare l'esperienza di gioco e aumentare la varietà delle run. Si tratta di novità che puntano a rafforzare l'identità extraction del titolo, introducendo condizioni dinamiche e obiettivi meno prevedibili. Nuovo evento ambientale Toxic Swamp. Una delle novità più interessanti riguarda l'introduzione di un nuovo evento mappa chiamato Toxic Swamp.

