Arabia Saudita | eseguite 347 condanne a morte nel 2025
Gli ultimi giustiziati, in ordine di tempo, sono stati due cittadini pachistani condannati per reati legati alla droga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Arabia Saudita, mai così tante esecuzioni.
Arabia Saudita, nuovo record di esecuzioni: «347 condannati a morte nel 2025» - Protestano le organizzazioni per i diritti umani. msn.com
