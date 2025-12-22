Aquila Montevarchi-Prato Bicchiere mezzo pieno in casa rossoblù

L'incontro tra Aquila Montevarchi e Prato si è concluso con un pareggio senza reti, segnando la fine del girone d'andata per la squadra rossoblù guidata da Simone Marmorini. Una partita equilibrata che ha evidenziato alcune criticità, ma anche aspetti positivi da sviluppare nel proseguo della stagione.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Si è chiuso con lo 0-0 contro il Prato il girone d'andata dell'Aquila Montevarchi allenata da Simone Marmorini. Nel 53esimo scontro della storia tra gli aquilotti e lanieri andato in scena ieri al "Gastone Brilli Peri", i rossoblù hanno confermato l'ottimo periodo di forma visto in questi ultimi tre incontri, mantenendo per la terza volta consecutiva la porta inviolata come successo contro Siena e Ghiviborgo. Una prestazione, quella offerta oggi dalla compagine montevarchina, frutto di una crescita da parte di una squadra giovane che contro il più quotato Prato, è andata più volte vicino al gol vittoria soffrendo pochissimo le iniziative avversarie.

