Apre il pc e viene cacciato da un bar di Roma influencer accusa | Così perdete clienti
La disavventura dell'imprenditore e creator Lorenzo Ferrari in un bar di Roma: "Il divieto di usare il pc scrivetelo all'esterno, non ditelo dopo che pago". 🔗 Leggi su Fanpage.it
