Apre il pc e viene cacciato da un bar di Roma influencer accusa | Così perdete clienti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La disavventura dell'imprenditore e creator Lorenzo Ferrari in un bar di Roma: "Il divieto di usare il pc scrivetelo all'esterno, non ditelo dopo che pago". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Il mio viaggio a Napoli”,  Piero Armenti accusa Russo di concorrenza sleale: gli influencer in tribunale

Leggi anche: Dopo le analisi sul cibo, il ristorante di Pozzuoli risponde: “Accusati di aver intossicato i clienti, non è così”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Imprenditore digitale cacciato da un bar perché apre il pc: «Nessun avviso fuori, il cartello di divieto solo all'interno del locale»; Imprenditore digitale cacciato da un bar perché apre il pc: «Nessun avviso fuori, il cartello di divieto solo all'interno del locale».

apre pc viene cacciatoImprenditore digitale cacciato da un bar perché apre il pc: «Nessun avviso fuori, il cartello di divieto solo all'interno del locale» - La segnalazione di Lorenzo Ferrari in un locale del quartiere Sallustiano: «Il cartello è stato fatto fatto notare solo a consumazione avvenuta. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.