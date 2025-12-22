Apre il parcheggio Sant' Orsola con scivoli per disabili provvisori
Aperto ma incompleto. Via libera stamattina al tanto discusso parcheggio “Sant'Orsola” di viale Giostra, uno dei 14 “interscambi” previsti dal Comune. Si tratta però di un'apertura parziale visto che alcuni dettagli sono da ultimare, a partire dagli scivoli per i disabili.L'impianto è stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
