Aperto ma incompleto. Via libera stamattina al tanto discusso parcheggio “Sant'Orsola” di viale Giostra, uno dei 14 “interscambi” previsti dal Comune. Si tratta però di un'apertura parziale visto che alcuni dettagli sono da ultimare, a partire dagli scivoli per i disabili.L'impianto è stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Apre il parcheggio Sant'Orsola con scivoli per disabili provvisori

Leggi anche: Torino, parcheggio facile domenica pomeriggio in Vanchiglia con il falso permesso disabili: 46enne denunciato

Leggi anche: Tutti i primari del Sant’Orsola in pensione: come cambia il policlinico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Al via il restauro dell’ex convento di Sant’Orsola a Firenze: lavori per 31 milioni; Sant'Orsola, via agli interventi di ristrutturazione interna di Artea; Il parcheggio sul Viale Giostra a Messina ancora incompleto: il nodo degli scivoli per disabili; Sant’Orsola, sprint rinascita. Scuole, artigianato e museo . Via ai lavori nell’ex convento.

Messina, apre il parcheggio Sant'Orsola di Giostra. Ma è incompleto... Scivoli per disabili da rifare! - Alcune lavorazioni non sono state completate e altre sono state realizzate in fretta e furia come per esempio gli scivoli per le carrozzine che mancavano! messina.gazzettadelsud.it