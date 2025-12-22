Approvato il Bilancio di previsione della Provincia | investimenti per 24 milioni di euro
Approvato il bilancio di previsione 2026 della Provincia di Parma. Il via libera è arrivato dall’Assemblea dei sindaci e dal Consiglio provinciale che, come da regolamento, aveva già espresso una prima approvazione lo scorso 9 dicembre. Il bilancio – che prevede investimenti per quasi 24 milioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Chieti, approvato il bilancio di previsione 2026/2028 dal Consiglio Provinciale: investimenti per scuole, viabilità e patrimonio. - Il Consiglio provinciale di Chieti ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026/2028 e il Documento unico di programmazione relativo allo stesso triennio. abruzzonews24.com
Il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2026-2028, per l'anno prossimo previste entrate per 83 milioni - Il consiglio provinciale di Chieti, nella seduta di lunedì 22 dicembre, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2026/2028 e il Documento unico di programmazione (Dup) relativo allo stesso ... chietitoday.it
Consiglio provinciale: seduta di bilancio di previsione 26/28 e tradizionale brindisi con i sindaci - Il consiglio provinciale si è riunito (giovedì) per l'ultima sessione prima della pausa natalizia per l'esame del bilancio di previsione 2026/28 ed i relativi allegati. gazzettadasti.it
Approvato il bilancio 2026: tagli in tutti i settori, nessuna visione. #Oggiona - facebook.com facebook
