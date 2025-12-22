Approvato il Bilancio di previsione della Provincia | investimenti per 24 milioni di euro

Approvato il bilancio di previsione 2026 della Provincia di Parma. Il via libera è arrivato dall’Assemblea dei sindaci e dal Consiglio provinciale che, come da regolamento, aveva già espresso una prima approvazione lo scorso 9 dicembre. Il bilancio – che prevede investimenti per quasi 24 milioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

approvato il bilancio di previsione della provincia investimenti per 24 milioni di euro

