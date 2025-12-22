Apple multata per oltre 98 milioni dall’Antitrust per abuso di posizione dominante

Sono 98.6 i milioni di multa che Apple dovrà pagare all’ Antitrust. L’accusa per la multinazionale è quella di abuso di posizione dominante, scaturita a seguito di un’indagine che ha messo al centro diverse criticità per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. “In tale mercato – si legge in una nota – Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store “. L’istruttoria è stata condotta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato insieme alla Commissione europea, al garante per la protezione dei Dati personali e altre autorità nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

