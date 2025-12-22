Apple multata per 98 milioni dall’Antitrust per abuso di posizione dominante  | cosa cambia e cosa no per gli utenti

🔊 Ascolta la notizia

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad Apple una sanzione da oltre 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Al centro del provvedimento c’è l’App Tracking Transparency (ATT), la funzione introdotta nel 2021 che, al primo avvio di un’app scaricata dall’App Store, consente agli utenti di accettare o rifiutare il tracciamento delle attività a fini pubblicitari. Secondo l’Antitrust italiano, le modalità con cui Apple ha imposto l’ATT agli sviluppatori configurano una condotta restrittiva della concorrenza. La decisione arriva al termine di una lunga istruttoria, avviata anche a seguito di segnalazioni del settore e condotta in coordinamento con la Commissione europea, altre autorità nazionali e il Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Panorama.it

