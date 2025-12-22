Apple dovrà pagare una multa da 98 milioni di euro | ha sfavorito la concorrenza su App Store
L'Agcom ha emesso una multa di oltre 98 milioni di euro nei confronti di Apple, accusandola di aver leso gli interessi dei suoi partner commerciali che distribuiscono le loro app su App Store. 🔗 Leggi su Fanpage.it
