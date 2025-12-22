L' Antitrust italiano ha sanzionato con una cifra di 98,6 milioni di euro il colosso americano del tech, Apple, per abuso di posizione dominante per la violazione Apple dell’articolo 102 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme che distribuiscono le app online per utenti del sistema operativo iOS. La nota dell'Agcm. " In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store ", spiega l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( Agcm ). La decisione è stata presa dopo una " complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali " dove " l'Agcm ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell'App Tracking Transparency ("ATT") policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell'ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App Store ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Apple, 98 milioni di multa dall'Antitrust: quali sono le accuse

