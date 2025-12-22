Apple 98 milioni di multa dall' Antitrust | quali sono le accuse
L' Antitrust italiano ha sanzionato con una cifra di 98,6 milioni di euro il colosso americano del tech, Apple, per abuso di posizione dominante per la violazione Apple dell’articolo 102 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme che distribuiscono le app online per utenti del sistema operativo iOS. La nota dell'Agcm. " In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store ", spiega l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( Agcm ). La decisione è stata presa dopo una " complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali " dove " l'Agcm ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell'App Tracking Transparency ("ATT") policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell'ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App Store ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante
Leggi anche: Multa da 98 milioni per Apple. L’Antitrust: “Abuso di posizione dominante”. Ecco cosa è successo
Antitrust multa Apple: 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante; Antitrust multa Apple: 98,6 milioni per abuso di posizione dominante; L'antitrust italiana: multa Apple di 98 milioni di euro per presunto abuso di posizione dominante sulla politica di 'tracking transparency' delle app; Antitrust, multa da oltre 98 milioni di euro ad Apple per abuso di posizione dominante..
«Abuso di posizione dominante»: multa da 98 milioni ad Apple - La sanzione da 98,6 milioni di euro inflitta stamane dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad Apple rappresenta un passaggio rilevante nel confronto tra i grandi ecosistemi digitali e ... avvenire.it
Apple dovrà pagare una multa da 98 milioni di euro: la sanzione per abuso di posizione dominante su App Store - L'Agcom ha emesso una multa di oltre 98 milioni di euro nei confronti di Apple, accusandola di aver leso gli interessi dei suoi partner commerciali che ... fanpage.it
Abuso di posizione dominante: l'Antitrust multa Apple per oltre 98 milioni - , Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S. msn.com
Antitrust, sanzione di 98,6 milioni ad Apple per abuso di posizione dominante. Sulle regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app #ANSA x.com
50 milioni di Samsung over 700 dollari si stima i verranno venduti nel 2025, compreso anche il Fold 7. Come fa ogni anno Apple a vendere 250 milioni di iPhone Come é possibile La gente guarda solo alla qualità Samsung fa più pubblicità. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.