Applausi per il Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro | FOTO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì scorso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise, evento atteso da alunni, famiglie e docenti per celebrare il lavoro svolto durante l’anno scolastico e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

