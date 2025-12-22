Apertura eccezionale chiesa e ipogeo di santa maria degli Amalfitani
Sabato 27 dicembre alle 9.45, la chiesa e l'ipogeo di Santa Maria degli Amalfitani saranno aperti al pubblico in un'occasione speciale. Situati nel centro storico di Monopoli, questi siti rappresentano testimonianze di grande valore storico e architettonico, spesso poco accessibili. L'apertura permetterà di approfondire la conoscenza di un patrimonio culturale di rilievo e di scoprire aspetti meno conosciuti della città.
Sabato 27 dicembre – ore 09.45APERTURA ECCEZIONALEChiesa e Ipogeo di Santa Maria degli Amalfitani????????? – Monopoli, la città grecaUn’occasione rara per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e meno accessibili di Monopoli.In via del tutto eccezionale, visiteremo la chiesa e la cripta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
