Aperte le prevendite per l’atteso live di YE – KANYE WEST
Milano, 22 dic. (askanews) – In seguito al grande interesse mediatico generato dall’annuncio del ritorno live di YE – KANYE WEST in Europa, l’organizzazione comunica le modalità ufficiali di vendita dei biglietti per l’evento in programma sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena ex Campo Volo di Reggio Emilia. La prevendita early bird lunedì 22 dicembre, alle ore 10.00 (CET) su Ticketmaster con biglietti a partire da 89? fino ad esaurimento delle disponibilità: https:ticketmasterita.queue-it.net?c=ticketmasterita&e=kw20260718. Una volta conclusa la fase early bird verranno attivate prevendite limitate soggette a disponibilità ridotta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
