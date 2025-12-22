Aoui l' obiettivo per il 2026 è semplificare la vita all’utente dentro l’ospedale

Il 2026 sarà l’anno del check-in facilitato per gli utenti che vengono in ospedale nell’ottica della transizione digitale. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona chiude il 2025 completando gli obiettivi preventivati: innovazione tecnologica, AI e continuo avanzamento delle cure. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Aoui Verona, l'obiettivo nel 2026 è semplificare la vita dentro l'ospedale - ha visto una grande tappa per la nostra azienda, perché abbiamo ottenuto la certificazione Emram di maturità digitale con il punteggio più alto in Veneto. ansa.it