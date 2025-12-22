Anziani a scuola di smartphone | Servizi sanitari più accessibili
Anziani a lezione di cellulare. Il progetto “ Il telefonino, per la tua salute “, intende favorire soprattutto l’accesso della terza età ai servizi sanitari. L’iniziativa che coinvolge non solo Terni ma diversi paesi della provincia, con ben 17 incontri (ieri a Terni nella parrocchia di Sant’Antonio) è promossa dall’Adoc e dall’associazione di promozione sociale L’Aiutarella con la collaborazione di Usl2 e Acsi Umbria e il contributo della Fondazione Carit. "L’importanza del digitale nei rapporti tra cittadini e sanità è oggi centrale, perché contribuisce a rendere più accessibile, efficiente e trasparente il diritto alla salute – spiegano i promotori del progetto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: TK Elevator alla GEE di Milano: EOX e servizi per città più accessibili
Leggi anche: Due nuovi pulmini al Gran Camposanto, servizi più moderni e accessibili
Anziani a “scuola“ di smartphone: Servizi sanitari più accessibili; Terni, gli anziani tornano a scuola per imparare ad usare il cellulare per prenotare esami e visite mediche; Veneto, Centro Servizi Anziani Dueville: concorsi per OSS e infermieri.
Anziani a “scuola“ di smartphone: "Servizi sanitari più accessibili" - Il progetto “ Il telefonino, per la tua salute “, intende favorire soprattutto l’accesso della terza età ai servizi sanitari. msn.com
Terni, gli anziani tornano a scuola per imparare ad usare il cellulare per prenotare esami e visite mediche - L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione L'Aiutarella ... corrieredellumbria.it
Cresce il mercato degli smartphone per anziani - it, la terza età ha registrato un aumento di attenzione per questi dispositivi del 27% a giugno 2024 ... tomshw.it
Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands
La scuola di danza ASD MAGIC DANCE porta una ventata di gioia e colore a Villa Francesca - Residenza per Anziani è come un regalo che si ripete ogni anno da oltre 15 anni !! I sorrisi e la spontaneità dei bambini sono come piccoli semi di felicità che germ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.