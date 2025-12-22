Anziani a lezione di cellulare. Il progetto “ Il telefonino, per la tua salute “, intende favorire soprattutto l’accesso della terza età ai servizi sanitari. L’iniziativa che coinvolge non solo Terni ma diversi paesi della provincia, con ben 17 incontri (ieri a Terni nella parrocchia di Sant’Antonio) è promossa dall’Adoc e dall’associazione di promozione sociale L’Aiutarella con la collaborazione di Usl2 e Acsi Umbria e il contributo della Fondazione Carit. "L’importanza del digitale nei rapporti tra cittadini e sanità è oggi centrale, perché contribuisce a rendere più accessibile, efficiente e trasparente il diritto alla salute – spiegano i promotori del progetto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziani a “scuola“ di smartphone: "Servizi sanitari più accessibili"

Leggi anche: TK Elevator alla GEE di Milano: EOX e servizi per città più accessibili

Leggi anche: Due nuovi pulmini al Gran Camposanto, servizi più moderni e accessibili

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anziani a “scuola“ di smartphone: Servizi sanitari più accessibili; Terni, gli anziani tornano a scuola per imparare ad usare il cellulare per prenotare esami e visite mediche; Veneto, Centro Servizi Anziani Dueville: concorsi per OSS e infermieri.

Anziani a “scuola“ di smartphone: "Servizi sanitari più accessibili" - Il progetto “ Il telefonino, per la tua salute “, intende favorire soprattutto l’accesso della terza età ai servizi sanitari. msn.com