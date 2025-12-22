Firenze, 22 dicembre 2025 – Era caduta a terra e non riusciva a rialzarsi. Né per aprire la porta, né per chiedere aiuto. Era sola in casa ma attorno a lei, una rete sociale e familiare prontissima ha fatto sì che restasse soltanto una piccola disavventura, a lieto fine. E’ successo a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa. Le grida di aiuto, l’intervento dei soccorritori. Ieri mattina, intorno alle dieci e mezzo, un’anziana del paese, non stava più aprendo la porta ma qualcuno, tra i vicini, era sicuro di averla sentita lamentarsi e gridare “ aiuto “. Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana sola si fa male in casa, il paese si mobilita e la ‘salva’

