Anziana sola si fa male in casa il paese si mobilita e la ‘salva’
Firenze, 22 dicembre 2025 – Era caduta a terra e non riusciva a rialzarsi. Né per aprire la porta, né per chiedere aiuto. Era sola in casa ma attorno a lei, una rete sociale e familiare prontissima ha fatto sì che restasse soltanto una piccola disavventura, a lieto fine. E' successo a Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa. Le grida di aiuto, l'intervento dei soccorritori. Ieri mattina, intorno alle dieci e mezzo, un'anziana del paese, non stava più aprendo la porta ma qualcuno, tra i vicini, era sicuro di averla sentita lamentarsi e gridare " aiuto ".
