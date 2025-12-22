Anziana morta dopo maltrattamenti ripetuti condannato a 15 anni il cognato con cui viveva

Violenze ripetute, che avrebbero causato la morte dell'anziana cognata. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, da cui è derivata la morte della cognata Valentina Civitarese, 78 anni, il 12 febbraio 2022, la Corte d'Assise di Chieti ha condannato a 15 anni Donato Di Meo, 74, di Ortona.

