Antonio Tajani | Manovra per la crescita grazie a Forza Italia

"Quello che è successo nei giorni scorsi è assolutamente fisiologico. Non c’è manovra che non abbia visto fibrillazioni e polemiche anche nella maggioranza. C’è stata, nel caso specifico, qualche incomprensione nella Lega, ma tutto si è risolto con un ritardo minimo. E, al dunque, ciò che conta è l’aver condotto in porto una legge di Bilancio equilibrata, seria, che garantisce, con il taglio dell’ Irpef, riduzioni fiscali al ceto medio e sostegni alle imprese, assicurando la tenuta dei conti pubblici". Antonio Tajani, leader di Forza Italia, vicepremier e Ministro degli Esteri, riconduce al minimo sindacale le contese dentro il Carroccio e con il ministro Giancarlo Giorgetti, sottolinea il ruolo di mediazione complessiva del suo partito e guarda già al traguardo dell’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione: "Mi auguro che sia prossima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

