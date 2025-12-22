' Antonio Ligabue Il ruggito dell' anima' | al via la mostra agli Arsenali Repubblicani
L’esposizione ‘Ligabue. Il ruggito dell’anima’, allestita negli storici Arsenali Repubblicani, intende celebrare il grande artista italo-svizzero, in occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa. Un omaggio ad una delle figure più intense, tormentate e originali dell’arte italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: ’Il ruggito dell’anima’. La potenza espressiva di Antonio Ligabue
Leggi anche: “Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima”: al via la mostra al Museo Diocesano "San Matteo"
A Pisa una grande mostra dedicata ad Antonio Ligabue; Pisa: Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore - Mostra Scultura in Toscana; In mio nome – Mostra collettiva; Stefano Zardini. A visionary at altitude.
Pisa, Antonio Ligabue, il ruggito dell’anima: invito al vernissage - Nell’anno del 60° anniversario della scomparsa di Antonio Ligabue, gli Arsenali Repubblicani del Comune di Pisa ospiteranno la mostra “LIGABUE. mediterranews.org
Antonio Ligabue. Il ruggito dell’anima - A Pisa presso gli Arsenali Repubblicani dal 26 dicembre sarà visitabile la mostra dedicata a Antonio Ligabue con oltre 80 opere. itinerarinellarte.it
L’arte intensa e tormentata di Ligabue in mostra a Pisa - Il percorso della mostra condurrà il visitatore attraverso le tappe fondamentali della vita e dell’attività artistica di Ligabue. libreriamo.it
Elisabetta Salvatori. . Delicato come una farfalla, fiero come un’aquila: vita di Antonio Ligabue. Ecco a voi qualche stralcio del mio spettacolo in cui narro la sua incredibile vita. #lafioreriadellestorie #querceta #versilia #lettura #ricordi #elisabettasalvatori #anto - facebook.com facebook
Fino al 7 giugno 2026 Palazzo di Città di Cagliari ospita “Antonio Ligabue. La grande mostra”, una retrospettiva imperdibile con 60 capolavori — tra meravigliosi oli (anche inediti) e disegni — che raccontano l’evoluzione di un linguaggio artistico unico. #Liga x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.