Antitrust | sanzione di 98,6 mln ad Apple per abuso posizione dominante

Milano, 22 dic. (askanews) – Dall’Antitrust sanzione di oltre 98 milioni di euro ad Apple per abuso di posizione dominante. L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (ATT) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. L’Autority, si legge in una nota, ha irrogato alle società Apple, Apple Distribution International e Apple Italia una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

