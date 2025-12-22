Antitrust multa Apple per 98 milioni

9.58 Sanzione da 98 milioni di euro a Apple da parte dell'Antitrust, per abuso di posizione dominante. Interessate Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia srl. Nel mirino le regole sulla privacy imposte agli sviluppatori terzi di app, che devono duplicare le dichiarazioni sulla privacy: per l'Antitrust sono regole imposte unilateralmente, lesive degli interessi dei partner commerciali e non proporzionate all'obiettivo di raggiungimento della privacy, come invece asserisce Apple. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

