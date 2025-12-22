L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia Srl una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Lo comunica l’Antitrust in una nota. Apple “ha violato l’articolo 102 del Tfue per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store”. Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Agcm ha accertato la restrittività – sotto il profilo concorrenziale – dell’App Tracking Transparency, Att, policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante

Leggi anche: Ryanair rischia multa da un miliardo: chiusa l’indagine dell’Antitrust per abuso di posizione dominante

Leggi anche: Ryanair verso multa da 1 mld € da Antitrust per "abuso di posizione dominante", la compagnia: "Grave mistificazione dei fatti"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante; L'Antitrust multa Apple di 98 milioni: nel mirino la raccolta dei dati e l'apertura agli sviluppatori delle App.

Apple, multa da 98 milioni dall'Antitrust per abuso di posizione dominante - L'Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l'App Tracking ... corriere.it