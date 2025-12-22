Antitrust | multa Apple di 98 milioni per abuso di posizione dominante

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riscontrato che Apple ha violato l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riguardante il mercato della fornitura di piattaforme per la distribuzione online di applicazioni destinate agli utenti del sistema operativo iOS. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

antitrust multa apple di 98 milioni per abuso di posizione dominante

© Ildifforme.it - Antitrust: multa Apple di 98 milioni per abuso di posizione dominante

Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante

Leggi anche: Multa da 98 milioni per Apple. L’Antitrust: “Abuso di posizione dominante”. Ecco cosa è successo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Antitrust multa Apple: 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante; Antitrust multa Apple per oltre 98 million per abuso posizione dominante; Antitrust multa Apple: 98,6 milioni per abuso di posizione dominante; L'Antitrust multa Apple di 98 milioni: nel mirino la raccolta dei dati e l'apertura agli sviluppatori delle App.

antitrust multa apple 98Abuso di posizione dominante: l'Antitrust multa Apple per oltre 98 milioni - , Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S. msn.com

antitrust multa apple 98Antitrust multa Apple per oltre 98 million per abuso posizione dominante - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Apple per oltre 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante. it.investing.com

antitrust multa apple 98Apple, super multa milionaria dall’Antitrust in Italia - L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente inflitto una sanzione di 98,6 milioni di euro ad Apple Inc. theapplelounge.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.