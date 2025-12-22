Anthony Joshua riconosce una donna nel caos | Sei la mamma di Jake? Sente che deve dirle qualcosa
Le telecamere hanno immortalato lo scambio tra Anthony Joshua e la mamma di Jake Paul dopo che l'inglese aveva brutalmente messo KO lo youtuber. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Anthony Joshua manda al tappeto Jake Paul a Miami, ma c’è qualcosa che non quadra
Leggi anche: Anthony Joshua mette KO Jake Paul, ma qualcosa non torna: i microfoni catturano cosa dice l’arbitro
LA FINE DI YOUTUBE. IL RING NON È UN SET. Questa immagine dice tutto. Sul ring resta solo la verità. E la verità è che Anthony Joshua è boxe vera. Il resto è intrattenimento travestito da sport. Jake Paul ha costruito un impero su hype, views e provocazioni - facebook.com facebook
Dopo l’incontro di boxe perso contro Anthony Joshua, lo youtuber Jake Paul è in ospedale con la mandibola rotta x.com
