Anna Tagliaferri. È il nome dell'ennesima vittima di femminicidio. L'imprenditrice 40enne è stata ammazzata a coltellate in casa sua a Cava de' Tirreni (Salerno) dal. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Anna Tagliaferri uccisa a coltellate dal compagno Diego di Domenico: il tentativo della mamma (ferita) di salvarla, il rifiuto di convivere

