Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa da Diego Di Domenico che poi ferisce la madre di lei e si lancia dal tetto | morto sul colpo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allunga purtroppo il terribile elenco di donne uccise da chi diceva di amarle. Questa volta la vittima è una 40enne: è stata colpita almeno 6 volte con un coltello da cucina.. 🔗 Leggi su Leggo.it

