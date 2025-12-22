Angri gioco d’azzardo | sequestrati beni per 8 milione di euro

Tempo di lettura: 2 minuti All’esito di ulteriori attività investigative operate in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, già oggetto di esecuzione lo scorso 2 dicembre, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno, supportati nella fase esecutiva da personale dei reparti territorialmente competenti, di Angri (SA), Pontecagnano Faiano (SA) e Salerno, hanno operato un ulteriore sequestro di beni mobili registrati a carico di Domenico CHIAVAZZO (attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), ritenuto al vertice, quale promotore e capo, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e della raccolta di scommesse di cui all’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

