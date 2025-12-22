Andrea Sempio vacilla sulla verità di Garlasco la confessione in tv | E se Stasi fosse innocente? – Il video

«Non ho ucciso io Chiara Poggi ». È la posizione ribadita per l’ennesima volta da Andrea Sempio, ospite su Rete 4 a 10 Minuti, il programma condotto da Alessandro Sallusti. L’unico indagato nella riapertura del giallo di Garlasco non si limita però a ripetere il solito copione, anzi per la prima volta da mesi apre uno spiraglio sulla sua vita sentimentale. E si mette perfino nei panni di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio della giovane nell’agosto 2007 in un processo ora contestatissimo: «Che mettano in dubbio il fatto che lui possa essere innocente ti fa riflettere e dire: “Ok, e se mi trovassi in una stessa condizione?”. 🔗 Leggi su Open.online

