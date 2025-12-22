Andrea Sempio su Garlasco | Con Marco Poggi siamo amici il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere

Cosa c’entra l’orma insanguinata con l’impronta 33 e perché sarebbero di Sempio: la nuova ipotesi su Garlasco - Nel mirino delle indagini su Garlasco ci sarebbe anche una impronta parziale forse di scarpa insanguinata: si troverebbe vicino all'impronta 33, ovvero ... fanpage.it

Garlasco, il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti: "La causa di tutto" - L'avvocato Liborio Cataliotti contro gli insulti ricevuti per il video con Andrea Sempio indagato per Garlasco: "Vergognoso" ... virgilio.it

GARLASCO SCOOP: ANDREA SEMPIO E MARCO POGGI...LA MORTE DI CHIARA POGGI E L'INIZIAZIONE!

Caso Garlasco, dove si trovava Andrea Sempio alle 9.58 del 13 agosto 2007 mentre effettua una chiamata dal suo cellulare Quali sono i reali confini di quella cella telefonica Lo scontrino del parcheggio di Vigevano alle 10.18 lo ha fatto lui Il mio servizio p x.com

La nuova BPA, perizie medico-legali e tracce digitali puntano su Andrea Sempio - facebook.com facebook

