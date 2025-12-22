Andrea Sempio su Garlasco | Con Marco Poggi siamo amici il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere
Andrea Sempio in un'intervista ha affrontato diversi temi, dalla condizione di indagato nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco al rapporto con il fratello di Chiara Poggi, Marco: "Siamo ancora amici. Oggi non ho paura, più che dire la verità non posso". Il 37enne ha parlato anche di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio a "10 Minuti": "Non ho ucciso io Chiara Poggi | L'idea che Alberto Stasi possa essere innocente fa riflettere"
Leggi anche: ?Andrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi, pensare che Alberto Stasi possa essere in galera da innocente fa riflettere»
Garlasco, indagini fino a febbraio: le ferite di Chiara Poggi, la relazione segreta del Ris e gli altri misteri. Sempio: «Resto amico di Marco Poggi, mi dà forza»; Caso Garlasco, ultimo atto dell'incidente probatorio. Alberto Stasi in aula a sorpresa; Delitto di Garlasco, Stasi a sorpresa in aula per l'incidente probatorio; Garlasco, le rivelazioni fiume in tv di Andrea Sempio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi.
Garlasco, parla Andrea Sempio: "Io e Marco Poggi ancora amici". Il padre Giuseppe: "Nulla da nascondere" - Sempio si è infine soffermato sull'amicizia che lo lega a Marco Poggi, sostenendo che gli dia "forza". tag24.it
Cosa c’entra l’orma insanguinata con l’impronta 33 e perché sarebbero di Sempio: la nuova ipotesi su Garlasco - Nel mirino delle indagini su Garlasco ci sarebbe anche una impronta parziale forse di scarpa insanguinata: si troverebbe vicino all'impronta 33, ovvero ... fanpage.it
Garlasco, il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti: "La causa di tutto" - L'avvocato Liborio Cataliotti contro gli insulti ricevuti per il video con Andrea Sempio indagato per Garlasco: "Vergognoso" ... virgilio.it
GARLASCO SCOOP: ANDREA SEMPIO E MARCO POGGI...LA MORTE DI CHIARA POGGI E L'INIZIAZIONE!
Caso Garlasco, dove si trovava Andrea Sempio alle 9.58 del 13 agosto 2007 mentre effettua una chiamata dal suo cellulare Quali sono i reali confini di quella cella telefonica Lo scontrino del parcheggio di Vigevano alle 10.18 lo ha fatto lui Il mio servizio p x.com
La nuova BPA, perizie medico-legali e tracce digitali puntano su Andrea Sempio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.