Andrea Sempio ospite ai primi 10 Minuti di Sallusti
Alessandro Sallusti debutta questa sera con 10 Minuti, in sostituzione di Nicola Porro, che tornerà al timone del suocprogramma il 5 gennaio. La breve striscia informativa che andrà in onda ogni giorno, anche il sabato e la domenica, alle 19.30 su Rete 4. La prima puntata, sulla scia del caso e dell’interesse del pubblico, sarà incentrata su Garlasco. Andrea Sempio sarà ospite in studio per ribadire la sua posizione, anche alla luce delle novità emerse. Per l’uomo che da mesi è coinvolto nelle nuove indagini si tratta della seconda recente ospitata in studio: la prima fu il 19 novembre ai Cinque Minuti di Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Per noi non è Natale. Stiamo in piedi per la rabbia. Mio figlio non c’entra niente»; Garlasco, Lovati a 'Ignoto X': 'Stasi in aula come la Stella sull'albero di Natale'; Garlasco, difesa Sempio: 14 punti di contatto tra Andrea e Chiara Poggi; Garlasco, parla Andrea Sempio: ‹‹La perizia di Denise Albani? Mi ha tolto un peso››.
