Andrea Delogu vincitrice di Ballando con le stelle | Senza Nikita non ce l’avrei fatta

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle, Andrea Delogu ha fatto un bilancio di questa esperienza "totalizzante" che l'ha aiutata a stare in una bolla in uno dei momenti più difficili della sua vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

andrea delogu vincitrice di ballando con le stelle senza nikita non ce l8217avrei fatta

© Ildifforme.it - Andrea Delogu vincitrice di Ballando con le stelle: “Senza Nikita non ce l’avrei fatta”

Leggi anche: Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025? La vincitrice è Andrea Delogu con il ballerino Nikita Perotti

Leggi anche: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le Stelle 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ballando con le Stelle 2025 - Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando 2025 - Video; Ballando con le Stelle, piroette, gioia: Andrea Delogu e Nikita Perotti, l'istante della vittoria; Andrea Delogu, la vincitrice di Ballando con le stelle: “Incredibile quello che è successo”; Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica.

andrea delogu vincitrice ballandoAndrea Delogu, la vincitrice di Ballando con le stelle: “Incredibile quello che è successo” - L’infanzia a San Patrigiano, gli inizi, i programmi tv e radiofonici. repubblica.it

andrea delogu vincitrice ballandoAndrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica - favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. tg24.sky.it

andrea delogu vincitrice ballandoBallando con le Stelle 2025 : vincono a sorpresa Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma dall'anno prossimo bisogna correre ai ripari - La ventesima edizione del programma di Rai1 spariglia le carte all'ultimo, ma ha un grande bisogno di innovarsi ... vanityfair.it

Andrea Delogu commuove a Ballando Nikita entrerà nella mia famiglia allargata Selvaggia Lucarell

Video Andrea Delogu commuove a Ballando Nikita entrerà nella mia famiglia allargata Selvaggia Lucarell

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.