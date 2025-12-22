Andrea Delogu trionfa a Ballando | Ecco a chi dedico la vittoria Poi svela cosa prova davvero per Nikita

Alla fine è stato il televoto a decretare la vittoria di Andrea Delogu, che ha concluso al primo posto la 20esima edizione del dance show di Rai 1 Ballando con le stelle, e un peso specifico importante lo hanno avuto i voti espressi da casa via social, che sono stati capaci di ribaltare il risultato nell'ultimo atto con la superfavorita Francesca Fialdini, arrivata seconda. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

