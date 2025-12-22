Andrea Crisanti | In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore

Andrea Crisanti, microbiologo, professore universitario e senatore del PD, sottolinea come in quarant'anni di carriera non abbia mai incontrato un concorso universitario senza annunci preliminari sui vincitori. Resta convinto della trasparenza necessaria nei processi di selezione accademica, anche in seguito alla recente nomina del figlio dell’ex rettore a Verona, ribadendo l’importanza di bandi pubblici e chiari.

Il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, microbiologo, ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare sul caso del figlio dell’ex rettore dell’Università di Verona Pier Francesco Nocini. #veronanetwork - facebook.com facebook

Pronta un’interrogazione parlamentare sul caso di Riccardo Nocini diventato ordinario a Verona. La presenterà il senatore del Pd, e microbiologo, Andrea Crisanti. x.com

