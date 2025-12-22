Andrea 18 anni e Luigi 40 Chi sono le vittime del tragico incidente stradale di venerdì notte nella zona di Ceccano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia quella che ha colpito Ceccano l’altra notte nella zona “Ottantotto”, tra la via per Frosinone e via Colle Leo. Un violento impatto frontale tra una Fiat Punto e un’ Alfa Romeo 147 è costato la vita a Andrea Lombardi, 18 anni, e a Luigi Ferrante, 40 anni. Chi era Andrea Lombardi: studente del “Volta” di Frosinone. Andrea Lombardi era uno studente originario di Castro dei Volsci. Aveva compiuto 18 anni lo scorso settembre e frequentava il quinto anno dell’Istituto tecnico “Alessandro Volta” di Frosinone. La sera dell’incidente stava tornando a casa dopo aver trascorso del tempo con gli amici, a una festa di 18 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

