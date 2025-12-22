Ancora una condanna per Varriale | 7 mesi per minacce e lesioni a una ex compagna

Il giudice monocratico di Roma, riqualificando l’accusa da stalking a minacce e lesioni ad una ex compagna, ha condannato a 7 mesi (pena sospesa) il giornalista Enrico Varriale. Disposto anche il pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile. La Procura aveva sollecitato una condanna a sei mesi. I fatti contestati e il precedente giudiziario La vicenda risale al periodo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

