Ancora ostacoli da superare per le famiglie Aslanbey e Sadoglu in seguito alla morte di Hazar 

D opo tanto dolore, si intravede un barlume di serenità per i protagonisti di Hercai, – in onda stasera alle 21.25 su Real Tim e  –, ma è solo un’illusione. Il sorriso, infatti, lascia presto il posto alla disperazione. Nella  nuova puntata, i colpi di scena sono dietro l’angolo e c’è ancora un mistero da risolvere: chi ha ucciso Hazar? Gli indizi portano a Cihan, ma la verità è un’altra. E nel frattempo, la lotta tra Azize e Füsun prosegue senza esclusione di colpi. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Reyyan entra in coma mentre Hazar muore: tutti gli spoiler di “Hercai” in onda stasera Hercai, anticipazioni 22 dicembre 2025: puntata stasera Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

