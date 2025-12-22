D opo tanto dolore, si intravede un barlume di serenità per i protagonisti di Hercai, – in onda stasera alle 21.25 su Real Tim e –, ma è solo un’illusione. Il sorriso, infatti, lascia presto il posto alla disperazione. Nella nuova puntata, i colpi di scena sono dietro l’angolo e c’è ancora un mistero da risolvere: chi ha ucciso Hazar? Gli indizi portano a Cihan, ma la verità è un’altra. E nel frattempo, la lotta tra Azize e Füsun prosegue senza esclusione di colpi. “Sandokan”, la clip della serie X Leggi anche › Reyyan entra in coma mentre Hazar muore: tutti gli spoiler di “Hercai” in onda stasera Hercai, anticipazioni 22 dicembre 2025: puntata stasera Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ancora ostacoli da superare per le famiglie Aslanbey e Sadoglu in seguito alla morte di Hazar

Leggi anche: La gravidanza a rischio fa riavvicinare le famiglie Aslanbey e Sadoglu, Hazar perdona Azize, ma non mancano le vendette trasversali

Leggi anche: L'ennesimo colpo di scena sconvolge le famiglie Aslanbey e Sadoglu, chiamate a incassare un'altra rivelazione e a fronteggiare le inevitabili conseguenze

