Anche questo Natale oltre 37.000 spettatori sono stati incantati dalla sua voce unica Il maestro italiano ha anche reso omaggio alla città cantando il brano simbolo della Grande Mela

N ew York, 22 dic. (askanews) – Un successo straordinario per Andrea Bocelli: due serate consecutive sold out al Madison Square Garden di New York, con oltre 37.000 spettatori incantati dalla sua voce unica. In un’atmosfera carica di emozione, il maestro italiano ha anche reso omaggio alla città con una intensa interpretazione di “New York, New York”, brano simbolo della Grande Mela. Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social. guarda le foto Leggi anche › Andrea Bocelli protagonista di “Grace for the World”, il primo concerto pubblico nella storia del Vaticano La doppia tappa al Madison, ormai tradizione del suo tour americano, conferma il successo internazionale di Bocelli capace di conquistare, ogni anno a Natale, uno dei palcoscenici più iconici del mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
