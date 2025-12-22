Anche quest' anno svetta nella rotonda di piazzale del lavoro l' Albero per la sicurezza

Anche quest’anno, nella rotonda di Piazzale del Lavoro, si trova l’Albero per la sicurezza, simbolo di attenzione e prevenzione. L’inaugurazione si è svolta lunedì mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dell’impresa incaricata. Questa iniziativa intende promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e sensibilizzare la comunità. La presenza di figure locali conferma l’impegno collettivo per un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

