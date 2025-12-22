Anche quest' anno svetta nella rotonda di piazzale del lavoro l' Albero per la sicurezza
Anche quest’anno, nella rotonda di Piazzale del Lavoro, si trova l’Albero per la sicurezza, simbolo di attenzione e prevenzione. L’inaugurazione si è svolta lunedì mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dell’impresa incaricata. Questa iniziativa intende promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e sensibilizzare la comunità. La presenza di figure locali conferma l’impegno collettivo per un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.
E' stato inaugurato lunedì mattina l'Albero per la sicurezza nella rotonda di Piazzale del Lavoro. All'evento hanno presenziato Anna Maria Nardi, presidente territoriale Anmil Forlì-Cesena, l'assessora Andrea Cintorino, Biguzzi a rappresentare l'impresa incaricata per l'allestimento dell'albero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Piazzale Azzurri, tornano i sabati ecologici. Raccolti quest'anno 29 tonnellate di rifiuti ingombranti
Leggi anche: Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo'
"La Slovenia è tra le mete più gettonate. Quest'anno saranno 19,3 milioni gli italiani in viaggio. Moltissimi sceglieranno l'Italia" @simonatedesco #nonstopnews LIVE Link in bio x.com
Rai3. . Il regalo di quest'anno non lo dimenticherete: a Natale state con noi, le sorprese non finiscono qui! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.