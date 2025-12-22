Anche quest' anno svetta nella rotonda di piazzale del lavoro l' Albero per la sicurezza

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, nella rotonda di Piazzale del Lavoro, si trova l’Albero per la sicurezza, simbolo di attenzione e prevenzione. L’inaugurazione si è svolta lunedì mattina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dell’impresa incaricata. Questa iniziativa intende promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e sensibilizzare la comunità. La presenza di figure locali conferma l’impegno collettivo per un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

E' stato inaugurato lunedì mattina l'Albero per la sicurezza nella rotonda di Piazzale del Lavoro. All'evento hanno presenziato Anna Maria Nardi, presidente territoriale Anmil Forlì-Cesena, l'assessora Andrea Cintorino, Biguzzi a rappresentare l'impresa incaricata per l'allestimento dell'albero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

anche quest anno svetta nella rotonda di piazzale del lavoro l albero per la sicurezza

© Forlitoday.it - Anche quest'anno svetta nella rotonda di piazzale del lavoro l'Albero per la sicurezza

Leggi anche: Piazzale Azzurri, tornano i sabati ecologici. Raccolti quest'anno 29 tonnellate di rifiuti ingombranti

Leggi anche: Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.