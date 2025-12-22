Amo una donna L’attrice italiana del momento fa coming out | Lei si chiama Sara

L’attrice italiana del momento ha scelto un modo semplice, diretto e profondamente personale per raccontarsi, senza proclami né dichiarazioni studiate. Nessuna etichetta sbandierata, nessun manifesto: solo una storia d’amore narrata con naturalezza, come parte integrante di un percorso umano e professionale che negli ultimi anni l’ha portata al centro della scena culturale italiana. >> Cinema sotto choc, addio all’amato attore: colleghi e fan sconvolti dalla notizia Il racconto è arrivato nel corso di una lunga intervista a D di Repubblica, occasione nella quale l’attrice ha spiegato anche una scelta che ha sorpreso molti, quella di lasciare la musica per dedicarsi esclusivamente alla recitazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Si chiama Eva Murati ed è la prima attrice italiana creata con l’intelligenza artificiale

Leggi anche: Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello: “Sono una donna trans”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Three kids help their single CEO dad find love. kids and CEO take her home, whole family spoil her.

Doppiatrice, attrice, scrittrice. Se dico donna, dico Anna Marchesini. Guarda su RaiPlay le puntate di “30x70 se dico donna...”. - facebook.com facebook

L'attrice Alice Torriani e il ricordo di #FrancaValeri: "Una donna straordinaria e soprattutto libera". L'intervista a @orasolaretv2000 è disponibile su #Play2000 x.com