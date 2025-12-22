Amiu Macchi nuovo presidente Salis | La situazione ereditata non è rosea

Paolo Macchi è il nuovo presidente di Amiu Genova. La nomina è stata formalizzata dall’assemblea dei soci dell’azienda. Il presidente Paolo Macchi e i consiglieri Rossella D’Acqui e Mauro D’Ascenzi sono di nomina del Comune di Genova. I consiglieri Giovanna Damonte, confermata, e Alessandro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

