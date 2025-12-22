Amici Flavia sospesa Nina Zilli attacca Anna Pettinelli | Quella è anima

La puntata di Amici andata in onda domenica 21 dicembre ha lasciato un segno indelebile tra telespettatori e fan del talent show. Al centro della scena, ancora una volta, c’è stata Flavia, giovane cantante della scuola, alle prese con uno dei momenti più delicati della sua esperienza: la sospensione della maglia da parte di Anna Pettinelli. Un gesto che ha scosso non solo il pubblico, ma anche la rete, generando discussioni e interventi a sorpresa, tra cui quello di Nina Zilli. Amici 25, Flavia sospesa da Anna Pettinelli. Tutto è cominciato poco prima dell’ultima esibizione di Flavia ad Amici 25. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, Flavia sospesa. Nina Zilli attacca Anna Pettinelli: “Quella è anima” Leggi anche: Nina Zilli contro Anna Pettinelli ad Amici, difende Flavia dopo le critiche: “Non ha urlato, quella è anima” Leggi anche: Amici 25, Anna Pettinelli affronta Flavia: "Sei ossessionata dalla perfezione" (VIDEO) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Amici 25, Flavia canta un brano di Nina Zilli e viene sospesa: l'artista contro Pettinelli - interpretazione di Flavia del brano Sola ha conquistato Nina Zilli, che ha scelto di esporsi per difenderla anche dalle critiche della sua insegnante ... it.blastingnews.com

