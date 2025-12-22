Amici di Maria De Filippi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, non va in onda. Come mai non possiamo vedere cosa succede nella scuola più spiata d’Italia? Che fine hanno fatto i ragazzi del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco il motivo dell’assenza, un’assenza che pare protrarsi per i prossimi giorni. Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda: iniziano le vacanze natalizie. Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda. Come mai il talent di Canale 5 è assente dal palinsesto dell’ammiraglia Mediaset? Il punto è che con oggi prendono il via le vacanze natalizie e la programmazione di molti canali televisivi cambia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi oggi, 22 dicembre, non va in onda: ecco perché

Leggi anche: Uomini e Donne non va in onda oggi, 8 dicembre 2025: ecco perché e quando torna il programma

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 7 dicembre 2025: ospiti e news | Spoiler

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 21 dicembre; Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda; Amici, anticipazioni della puntata di domenica 21 dicembre: chi vince nelle sfide e un super ospite per Maria De Filippi; Amici, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni day time: che ne sarà di Opi e Flavia? | Spoiler - Ecco cosa hanno fatto nello speciale day time di Amici di Maria De Filippi registrato oggi a Roma. superguidatv.it