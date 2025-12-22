Amici di Maria De Filippi oggi 22 dicembre non va in onda | ecco perché
Amici di Maria De Filippi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, non va in onda. Come mai non possiamo vedere cosa succede nella scuola più spiata d’Italia? Che fine hanno fatto i ragazzi del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco il motivo dell’assenza, un’assenza che pare protrarsi per i prossimi giorni. Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda: iniziano le vacanze natalizie. Amici di Maria De Filippi oggi non va in onda. Come mai il talent di Canale 5 è assente dal palinsesto dell’ammiraglia Mediaset? Il punto è che con oggi prendono il via le vacanze natalizie e la programmazione di molti canali televisivi cambia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Uomini e Donne non va in onda oggi, 8 dicembre 2025: ecco perché e quando torna il programma
Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 7 dicembre 2025: ospiti e news | Spoiler
Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 21 dicembre; Amici 25, stop lunghissimo per Maria De Filippi: cosa succede e quando torna in onda; Amici, anticipazioni della puntata di domenica 21 dicembre: chi vince nelle sfide e un super ospite per Maria De Filippi; Amici, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni.
Amici di Maria De Filippi anticipazioni day time: che ne sarà di Opi e Flavia? | Spoiler - Ecco cosa hanno fatto nello speciale day time di Amici di Maria De Filippi registrato oggi a Roma. superguidatv.it
Anticipazioni di Amici di Maria De Filippi 21 dicembre: ospiti - Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per domenica 21 dicembre 2025? superguidatv.it
Amici, le pagelle della tredicesima puntata: Arisa giudice ideale (9), Zerbi e Pettinelli prevedibili (4) - Le pagelle della tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi: Arisa, Garrison e Angelo Madonia giudici di domenica 21 dicembre ... dilei.it
Maria Rosaria balla di fronte a Garrison e Angelo Madonia! Il suo assolo come verrà valutato #Amici25 - facebook.com facebook
Maria Rosaria balla di fronte a Garrison e Angelo Madonia! Il suo assolo come verrà valutato #Amici25 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.