amianto nella sede rai nessun rischio per i dipendenti

AGI - Nessun rischio per la salute  degli alti dirigenti e dei dipendenti della  Rai  che, dopo il  17 dicembre 2024  – giorno in cui una  perdita d’acqua  ha provocato il rilascio di alcune  fibre di amianto  nell’aria –, hanno frequentato la sede di  Viale Mazzini, quartier generale e sede legale della tv pubblica. Proprio in questi giorni, il  Consiglio di amministrazione della Rai, alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha deliberato l’aggiudicazione dei lavori di  bonifica ambientale dall’amianto  e la  riqualificazione integrale  della storica sede. L’intervento tempestivo dello  Spresal della Asl Roma 1, coordinato dal dirigente Alessandro Palmeri – tra i massimi esperti di  amianto in Italia  –, e le misure adottate dalla  Rai  hanno infatti garantito fin da subito la  sicurezza dei lavoratori  e delle poche professionalità rimaste operative e ancor oggi presenti all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Agi.it

