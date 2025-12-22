Amianto nella sede Rai nessun rischio per i dipendenti
AGI - Nessun rischio per la salute degli alti dirigenti e dei dipendenti della Rai che, dopo il 17 dicembre 2024 – giorno in cui una perdita d’acqua ha provocato il rilascio di alcune fibre di amianto nell’aria –, hanno frequentato la sede di Viale Mazzini, quartier generale e sede legale della tv pubblica. Proprio in questi giorni, il Consiglio di amministrazione della Rai, alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi, ha deliberato l’aggiudicazione dei lavori di bonifica ambientale dall’amianto e la riqualificazione integrale della storica sede. L’intervento tempestivo dello Spresal della Asl Roma 1, coordinato dal dirigente Alessandro Palmeri – tra i massimi esperti di amianto in Italia –, e le misure adottate dalla Rai hanno infatti garantito fin da subito la sicurezza dei lavoratori e delle poche professionalità rimaste operative e ancor oggi presenti all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Agi.it
