ambiente e infrastrutture lavori a santa liberata

"La protezione del Canale di Santa Liberata verrà ripristinata". Ad annunciarlo è il consigliere regionale di minoranza di Fratelli d’Italia Luca Minucci. Attraverso l’emendamento numero 17, adottato dalla giunta regionale, sarà concesso un contributo straordinario al Comune di Orbetello di un massimo di 150.000 euro per il 2026 per effettuare i lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del Canale di Santa Liberata. Un’opera che era stata chiesta a più riprese da cittadini e associazioni. "Un impegno preso, un risultato portato a casa – dice Luca Minucci –. Grazie a un mio emendamento, la Regione ha finanziato nella legge di bilancio l’intervento di ripristino delle strutture di protezione del canale di Santa Liberata, nel territorio del Comune di Orbetello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

