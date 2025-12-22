In occasione dei suoi 180 anni, Fernet-Branca rinnova la sua strategia di marca con la campagna “Amaro è solo l’inizio”, un invito a scoprire il valore e l’autenticità di un gusto iconico che conquista in tre sorsi. Questo nuovo concept rompe i preconcetti sull’amaro e trasforma il rituale di degustazione in un’esperienza sensoriale progressiva, sorso dopo sorso, che accompagna chi lo sceglie in un percorso unico alla scoperta di sensazioni sempre nuove e coinvolgenti. Il primo sorso è un incontro deciso con l’amaro autentico delle 27 erbe aromatiche, . Il secondo sorso è una scoperta avvolgente, grazie al sapore dell’ampio ventaglio di spezie che dialogano armonicamente e segretamente tra di loro;. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Amaro è solo l’inizio di un viaggio in tre sorsi firmato Fernet-Branca

Leggi anche: Michael: Miles Teller già virale nei panni dell'avvocato Branca, ma solo per quel dettaglio "irriconoscibile"

Leggi anche: Viviano ricorda: «I miei anni all’Inter? Era la fine di un’era mega vincente. Feci la guerra a Branca per andare via, ma ho fatto solo quell’errore»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Piano piano, il vassoio dei pasticcini si sta svuotando… e il cuore si riempie. Meliga è una dei sei cuccioli trovati a Mondovì, abbandonati dentro un sacchetto della spazzatura. Un inizio amaro, che non dimentichiamo, ma che oggi lascia spazio a qualcosa di - facebook.com facebook