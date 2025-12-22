Amante ferita lascia messaggi d’amore al circolo tennis | niente processo fatto tenue
Dopo essere stata lasciata, avrebbe iniziato a passare ripetutamente davanti al circolo tennis frequentato dall’ex compagno, affiggendo sugli alberi messaggi d’amore e fotografie che li ritraevano insieme. Una condotta che le era costata un rinvio a giudizio per stalking, ma che si è conclusa con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Amante ferita lascia messaggi d’amore al circolo tennis: niente processo, fatto tenue - Accusata di stalking dopo la fine della relazione, il giudice riqualifica il reato in molestie e dispone il non doversi procedere ... genovatoday.it
