Dopo essere stata lasciata, avrebbe iniziato a passare ripetutamente davanti al circolo tennis frequentato dall’ex compagno, affiggendo sugli alberi messaggi d’amore e fotografie che li ritraevano insieme. Una condotta che le era costata un rinvio a giudizio per stalking, ma che si è conclusa con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Amante ferita lascia messaggi d’amore al circolo tennis: niente processo, fatto tenue

