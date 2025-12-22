Altro che botox e creme costose | il massaggio facciale giapponese di ringiovanisce subito di 10 anni provare per credere
Con il massaggio facciale giapponese, ringiovanisci subito di 10 anni senza utilizzare botox e creme costose. Con lo scorrere del tempo, si cerca un modo per correggere quelle rughe d’espressione dovute agli anni che passano con le quali non tutti riescono a convivere. Per provare a fermare il tempo, c’è chi si affida al botox e, in generale, alla chirurgia estetica e chi, invece, preferisce utilizzare ogni giorno creme costosissime. Quello che in pochi sanno è che esiste una tecnica giapponese che promette di far ringiovanire chiunque la scelga per un massaggio facciale. Si chiama Kobido ed è un rituale che permette di avere un viso rilassato e tonico senza spendere cifre esagerate. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
