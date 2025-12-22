Mauro Icardi, al centro di rumor di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Europa (e in Italia), ha intanto riscritto la storia del Galatasaray. Nell'ultima gara ufficiale del 2025 ha segnato il suo 60° gol in Superlig diventando lo straniero più prolifico di sempre nel club turco: "La nostra storia continua, senza frontiere" il post poi pubblicato dall'argentino sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mauro Icardi vicino al ritorno in Serie A: “Il capitano del Galatasaray non può più aspettare”

Leggi anche: L’allenatore del Galatasaray vede un complotto contro Icardi: “Vogliono confonderlo e creare caos”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

VIDEO / Momenti di tenerezza a casa Icardi: la fidanzata China Suarez si coccola il cane.

Altro che addio, Icardi si riprende il Galatasaray con un gol da record: “La nostra storia prosegue” - Mauro Icardi, al centro di rumor di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Europa (e in Italia), ha intanto riscritto la storia del Galatasaray ... fanpage.it