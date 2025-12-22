Il giudice ha condannato il giornalista Enrico Varriale a sette mesi di reclusione con pena sospesa, in seguito alle accuse di minacce e lesioni rivolte a una ex compagna. La sentenza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che ha coinvolto il professionista, evidenziando la rilevanza delle questioni legali che lo riguardano. La vicenda rimane al centro dell'attenzione pubblica, ponendo l'accento sulla complessità delle situazioni personali e professionali coinvolte.

Condannato a 7 mesi, con pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale per l'accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice monocratico di Roma con la sentenza emessa questa mattina ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di duemila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l'assoluzione per lo stalking e sei mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l'accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, con pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un'altra sua ex, “con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altra condanna per Varriale. “Minacce e lesioni”, la sentenza del giudice sul giornalista

Leggi anche: Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex (pochi mesi fa un'altra condanna)

Leggi anche: Nuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Enrico Varriale rischia una nuova condanna dopo le accuse di una seconda donna; Varriale sotto accusa, il pm chiede sei mesi per lesioni: “Picchiava la compagna”; Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: Litigi, schiaffi e minacce di morte; Nuova accusa di violenza a carico di Enrico Varriale.

Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex (pochi mesi fa un'altra condanna) - Secondo l'accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un'altra sua ex, ''con condotte reiterate di minaccia e mole ... today.it

Enrico Varriale condannato per minacce e lesioni - Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi di carcere con pena sospesa per minacce e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. msn.com

Lesioni a un'altra ex, Enrico Varriale rischia una seconda condanna: ma per il pm non l'ha minacciata di morte - Lesioni a un'altra ex fidanzata, il giornalista sportivo Enrico Varriale rischia una seconda condanna a sei mesi: ma per il pm non l'ha minacciata di morte. sport.virgilio.it