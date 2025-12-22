Alta Badia Clement davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom | Vinatzer in corsa per il podio

Il francese Noel Clement comanda la classifica provvisoria dello slalom maschile di Coppa del Mondo. Buone sensazioni per Alex Vinatzer, settimo e miglior azzurro. È Noel Clement a chiudere al comando la prima manche dello slalom maschile di Alta Badia, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese ha fatto segnare . 🔗 Leggi su Sportface.it

