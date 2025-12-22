Alta Badia Clement davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom | Vinatzer in corsa per il podio
Il francese Noel Clement comanda la classifica provvisoria dello slalom maschile di Coppa del Mondo. Buone sensazioni per Alex Vinatzer, settimo e miglior azzurro. È Noel Clement a chiudere al comando la prima manche dello slalom maschile di Alta Badia, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il francese ha fatto segnare . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2025 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Alle 13.30 la seconda manche
Leggi anche: Alex Vinatzer vicino alla top5 nella prima manche dello slalom in Alta Badia. Comanda Noel
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Alta Badia, startlist, streaming.
Sci, Slalom Maschile Alta Badia, comanda Noel dopo la prima manche. Vinatzer settimo, c'è anche Sala - Sci alpino, slalom maschile Alta Badia: Noel il più veloce nella prima manche davanti a McGrath e Meillard. sport.virgilio.it
Sci: Cdm; il francese Noel in testa dopo prima manche dello slalom di Badia - Dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Alta Badia e' al comando il francese Clement Noel in 53. ansa.it
Diretta slalom Alta Badia/ Atle Lie McGrath ha vinto, battuto Clement Noel! (CdM sci, oggi 22 dicembre 2025) - Diretta slalom Alta Badia streaming video Rai 2, oggi lunedì 22 dicembre 2025: Atle Lie McGrath ha vinto la gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net
Clement Noel comanda lo slalom in Alta Badia sulla Gran Risa dopo la prima manche (53.30) Alle sue spalle del francese ci sono McGrath (+0.09) e Meillard (+0.26) #EurosportSCI x.com
Eurosport Italia. . Clement Noel comanda lo slalom in Alta Badia sulla Gran Risa dopo la prima manche (53.30) Alle sue spalle del francese ci sono McGrath (+0.09) e Meillard (+0.26) #EurosportSCI - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.